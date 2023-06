Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger das günstige Niveau bei der Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zum Einstieg nutzen.Die Chemieriesen BASF und Covestro würden eine florierende chinesische Konjunktur benötigen, um nachhaltig wieder deutlich höher notieren zu können. Zum einen sei China weiterhin die Lokomotive der Weltwirtschaft, zum anderen seien beide DAX-Konzerne stark im Reich der Mitte aktiv. Doch die chinesische Wirtschaft komme aktuell weiterhin nicht in Fahrt.Die Produktion der chinesischen Industrie sei im Mai laut Regierungsdaten vom Donnerstag zwar wie von Volkswirten erwartet um 3,5 Prozent gestiegen. Das Wachstum habe sich damit aber im Vergleich zum Vormonat abgeschwächt. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze von 12,7 Prozent sei ebenfalls niedriger gewesen als im April und habe obendrein die Erwartungen von Experten verfehlt. Insgesamt würden die Zuwächse auf den ersten Blick zudem teils deutlich erscheinen, doch hätten vor einem Jahr die strikten Corona-Maßnahmen der Regierung die Wirtschaft belastet.Die Daten würden die zuletzt größeren Sorgen über die Wirtschaft Chinas untermauern, die nur langsam aus dem Corona-Tief herauskomme. Verstärkt werde der Eindruck auch durch die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes, der über Jahre viel zu stark gewachsen sei. Experten würden von einer Blase sprechen. In dem Markt seien denn auch die Investitionen im Mai um 7,2 Prozent und damit stärker als gedacht gefallen.Die Notenbank des Landes versuche auch daher, mit einer lockeren Geldpolitik die Wirtschaft anzukurbeln. So hätten die Zentralbanker in dieser Woche einen ihrer Leitzinssätze gesenkt. Demnach sei der einwöchige Reverse-Repo-Satz um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent leicht verringert worden.Mutige können das im historischen Vergleich günstige Niveau von Covestro und BASF zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei BASF sollte der Stoppkurs bei 42,00 Euro belassen werden, bei Covestro bei 31,00 Euro. (Analyse vom 15.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link