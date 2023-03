Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Gute Nachrichten für die stark in China aktiven Chemieriesen Covestro und BASF. Die chinesische Wirtschaft befinde sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind. Wie das Pekinger Statistikamt mitgeteilt habe, sei der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie im Februar im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 52,6 Punkte gestiegen.Damit habe der Index die Erwartungen der meisten Analysten übertroffen und sei auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren geklettert. Ähnlich deutlich habe ein separater Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin zugelegt. Er sei von 49,2 auf 51,6 Punkte gestiegen.Im Dienstleistungssektor habe sich die Stimmung ebenfalls spürbar gebessert. Der offizielle Indikator sei von 54,4 auf 56,3 Punkte geklettert. Das habe über den Erwartungen der meisten Analysten gelegen. Werte über 50 Punkten würden eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität signalisieren, Werte darunter eine Eintrübung der Stimmung.Die chinesische Wirtschaft sei im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet worden. In einer abrupten Kehrtwende habe die Führung Anfang Dezember ihre Null-Covid-Politik aufgegeben. In der Folge sei der Einkaufsmanagerindex bereits im Januar stark gestiegen. Ökonomen würden mit einer deutlichen Erholung in diesem Jahr rechnen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sage China für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent voraus.Bankvolkswirte hätten die Zahlen zuversichtlich kommentiert, aber zugleich die Erwartungen gedämpft. "Die wirtschaftliche Erholung in China nimmt ihren Lauf", habe Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, erklärt. Der Dienstleistungssektor profitiere von Nachholeffekten. "Wenn das öffentliche Leben über längere Zeit eingeschränkt war, freuen sich die Menschen auf Unterhaltung." Dem Verarbeitenden Gewerbe komme ebenfalls der Wegfall einschränkender Pandemie-Maßnahmen zugute. Allerdings werde die Wirtschaft wegen des schwachen globalen wirtschaftlichen Umfeldes nicht so auf Touren kommen wie vielerorts erhofft.Die sich aufhellenden Konjunkturaussichten dürften den Chemietiteln allmählich wieder Rückenwind verleihen."Der Aktionär" bleibt für die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen zuversichtlich gestimmt, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse könnten bei 31,50 Euro (Covestro) beziehungsweise 42,00 Euro (BASF) belassen werden. (Analyse vom 01.03.2023)Mit Material von dpa-AFX