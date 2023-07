Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die drei deutschen Chemieproduzenten BASF, Covestro und Evonik würden allesamt darunter leiden, dass die Weltwirtschaft im laufenden Jahr einfach nicht richtig in Schwung komme. Wichtig dafür wäre, dass zumindest die chinesische Volkswirtschaft, die mit Abstand dynamischste unter den großen Volkswirtschaften der Welt in den letzten Jahren, endlich Fahrt aufnehme.Doch Chinas Wirtschaft wachse langsamer als erwartet. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Jahresquartal im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt in Peking am Montag berichtet habe. Damit sei das Wachstum etwas stärker ausgefallen als zum Jahresauftakt. Von Bloomberg befragte Experten hätten allerdings mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.Die vergleichsweise hohe Zahl komme vor allem durch die niedrige Ausgangslage im Vorjahreszeitraum zustande, als sich die Finanzmetropole Shanghai sowie weitere Landesteile Chinas in rigiden Corona-Lockdowns befunden hätten. Vergleiche man das Wachstum im zweiten Vierteljahresabschnitt mit dem ersten Jahresquartal, dann sei das chinesische Bruttoinlandsprodukt lediglich um 0,8 Prozent gestiegen - in den ersten drei Monaten des Jahres habe das Quartalswachstum noch bei 2,2 Prozent gelegen.Nachdem das Land im Dezember seine strengen Corona-Beschränkungen aufgehoben habe, sei die chinesische Wirtschaft zunächst optimistisch in das neue Jahr gestartet. Seither jedoch habe sich die Erholung deutlich abgekühlt. Die exportgetriebene Volkswirtschaft leide vor allem unter der schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie dem anhaltend niedrigen Binnenkonsum.Bei BASF, Evonik und Covestro drängt sich trotz der zweifellos starken Marktstellungen, der soliden Bilanzen und der mittel- bis langfristig durchaus guten Aussichten aktuell noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bei Covestro investiert ist, beachtet den Stopp bei 36,00 Euro, wer Evonik-Papiere im Depot hat, sollte die Absicherung bei 15,00 Euro belassen. (Analyse vom 17.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link