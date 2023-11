Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (08.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Quartalen würden die konjunkturabhängigen Chemieriesen wie Covestro Evonik darauf hoffen, dass die chinesische Volkswirtschaft endlich wieder Schwung aufnehme. Aber noch immer stocke dort der Wachstumsmotor und laut den neuesten Prognosen des IWF dürfte sich daran im kommenden Jahr wenig ändern. Aufgrund der Probleme am chinesischen Immobilienmarkt und der "gedämpften Auslandsnachfrage" rechne der IWF damit, dass China 2024 nur noch mit 4,6% wachsen werde.Auch im kommenden Jahr dürfte China deshalb nur für begrenzten Schwung bei den großen Chemieunternehmen sorgen können. Covestro und Co müssten also darauf hoffen, dass die Volkswirtschaften in Europa und Amerika wieder nachhaltig Fahrt aufnehmen würden. Immerhin könnte es dabei allmählich wieder Rückenwind von Seiten der Notenbanken geben, die nach den - leider notwendigen - rigorosen Zinsanhebungen der vergangenen Monate nun eine Pause einlegen und womöglich 2024 wieder etwas expansiver werden könnten.Das Marktumfeld für die großen Chemiekonzerne dürfte herausfordernd bleiben. Auf den aktuell sehr günstigen Bewertungsniveaus sollte dies aber mittlerweile längst eingepreist sein. Mutige Anleger könnten bei Evonik (Stopp: 15 Euro) oder BASF (Stopp: 36) daher auf eine Gegenbewegung spekulieren. Bei Covestro stehe indes weiterhin die mögliche Übernahme durch Adnoc im Mittelpunkt des Interesses, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link