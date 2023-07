Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Energieintensive Konzerne wie die Chemieriesen Evonik oder Covestro könnten nach wie vor auf Erleichterungen bei den Kosten hoffen. Denn die SPD-Bundestagsfraktion unterstütze den Vorstoß von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Industriestrompreis, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Achim Post am Samstag noch einmal klargestellt habe."Mit Blick auf fortbestehende energiepolitische Risiken durch den Ukraine-Krieg ebenso wie mit Blick auf neue Förderanreize in anderen Weltregionen müssen wir in der Lage sein, unseren Industriestandort stark und stabil durch die nächsten Jahre zu bekommen", habe er gesagt. Ein zeitlich befristeter, zielgerichteter Industriestrompreis sei eine wichtige Brücke, bis über den Hochlauf der erneuerbaren Energien wettbewerbsfähige Energiepreise dauerhaft erreicht seien.Post habe betont, es sei richtig, dass es bei der Nutzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) enge rechtliche Grenzen gebe. "Trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir jetzt mögliche Finanzierungswege für einen Industriestrompreis lösungsorientiert prüfen, darunter auch den WSF, anstatt sie von vorneherein kategorisch auszuschließen."Habeck dränge auf eine baldige Entscheidung über die Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises. Er habe am Freitag auf seiner Indien-Reise gesagt, darüber werde sicherlich über den Sommer noch viel geredet werden. "Aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht mehr. Wenn wir nur noch lange reden, dann machen die Unternehmen ihre eigenen Entscheidungen und die werden dann nicht mehr für den Standort Deutschland sein."Von einem Industriestrompreis würden Covestro und Evonik natürlich deutlich profitieren. Ob er jedoch wirklich eingeführt werden könne, sei weiterhin völlig offen. Aktuell dürften vor allem die weiteren Meldungen zur Entwicklung der Weltkonjunktur die beiden Aktienkurse beeinflussen.Mutige können nach wie vor darauf setzen, dass sich eine Erholung der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten wieder in steigenden Notierungen niederschlägt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 15,0 Euro (Evonik) beziehungsweise 36,00 Euro (Covestro) belassen werden. (Analyse vom 24.07.2023)Mit Material von dpa-AFX