47,73 EUR -1,63% (27.10.2023, 16:45)



48,02 EUR -1,32% (27.10.2023, 16:32)



DE0006062144



606214



1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und seinen Ausblick für das Gesamtjahr etwas konkretisiert. Weitaus spannender als die Frage, wie sich der Chemieriese in einem sehr schwierigen Marktumfeld geschlagen habe, seki jedoch natürlich gewesen, wie die Verhandlungen mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) laufen würden.Der Ölriese aus den Vereinigten Arabischen Emiraten würde das Leverkusener Unternehmen gerne übernehmen. Nachdem im Sommer ein erstes Übernahmeangebot vom Covestro-Vorstand noch als zu niedrig abgelehnt worden sei, habe Adnoc nachgelegt. Nun solle der Konzern bereit sein, pro Covestro-Aktie rund 60 Euro oder insgesamt rund 11,6 Mrd. Euro auf den Tisch zu legen. Doch diesbezüglich habe Vorstandsvorsitzender Markus Steilemann bisher lediglich erklärt, dass die Gespräche weiterhin "ergebnisoffen" geführt würden.Indes würden seine Worte sowie die des neuen Finanzvorstands Christian Baier im Hinblick auf die weitere Geschäftsentwicklung eher wenig Mut machen: "Der Ausblick für unsere Kernindustrien hat sich mit Ausnahme der Automobilindustrie für das Gesamtjahr weiter verschlechtert." Covestro spüre bereits seit längerer Zeit die Schwäche der Bauwirtschaft, aber auch die Zurückhaltung vieler Verbraucher beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln. Dies führe zu einer sinkenden Nachfrage nach den Hart- und Weichschaumvorprodukten des DAX-Konzerns, die z.B. zu Dämmmaterialien oder auch Polstern verarbeitet würden.Nachdem Covestro bereits am Donnerstagabend das vorzeitige Ende eines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben habe (was absolut sinnvoll sei), würden die Marktteilnehmer nun auf die Dividende blicken. Steilemann habe noch offen gelassen, ob es für das laufende Jahr eine Zahlung geben werde. Dafür sei es noch zu früh. Grundsätzlich wolle das Unternehmen immer 35 bis 55% des Nettogewinns ausschütten. Im Falle von roten Zahlen dürfte die Zahlung entfallen, was allerdings auch nicht sicher sei.Die heutigen Zahlen und der vorsichtige Ausblick dürften angesichts der gerade für Chemiefirmen schwierigen Marktumfeldes kaum überraschen. Insgesamt schlage sich der sehr zyklische DAX-Konzern sogar noch wirklich gut. "Der Aktionär" betrachte das Chance-Risiko-Verhältnis dafür, dass es zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Deal komme, für gut. Dementsprechend bleibe die Covestro-Aktie attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 40 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link