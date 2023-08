Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die energieintensiven Chemie-Produzenten BASF, Evonik und Covestro würden unter den anhaltend hohen Energiepreisen in Deutschland ächzen. Doch es gebe auch Hoffnung. So habe sich nun in der Debatte um Entlastungen der Wirtschaft auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für die Einführung eines gesenkten Industriestrompreises ausgesprochen.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wolle einen mit Milliarden Euro staatlich subventionierten niedrigeren Industriestrompreis, um energieintensive Unternehmen zu entlasten. Die FDP lehne das ab."Auch ich halte einen zeitlich begrenzten Industriestrompreis für absolut notwendig. Wir müssen uns pro Wettbewerbsfähigkeit entscheiden", habe Woidke der "Wirtschaftwoche" (Freitag) gesagt. "Und wir sollten das Signal senden, dass uns Industrie wichtig ist, dass wir den Wohlstand unbedingt erhalten wollen." Auch andere Bundesländer würden auf einen möglichst niedrigen Strompreis für die Industrie dringen.Zum Wirtschaftsstandort Deutschland habe Woidke dem Wirtschaftsmagazin gesagt: "Wir sollten uns vom Kranker-Mann-Gerede nicht kirre machen lassen. Deutschland ist nach wie vor ein starkes Land, das in der Welt um vieles beneidet wird. Um die kräftige Industriebasis, den Mittelstand, die tolle Forschung. (...)"Sollte es einen Industriestrompreis in Deutschland geben, dürfte das den Aktienkursen von Covestro, Evonik und BASF einen Schub bescheren. Aktuell würden aber eher die anhaltend mauen Konjunkturdaten aus aller Welt dominieren. Allerdings sollten die trüben kurzfristigen Perspektiven auf den derzeit sehr günstigen Bewertungsniveaus bereits ausreichend eingepreist sein.Wer über einen langen Atem verfügt, kann sich daher weiterhin bei Covestro (Stopp: 36,00 Euro), BASF (Stoppkurs: 37,00 Euro) und/oder Evonik (Stopp 15,00 Euro) positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link