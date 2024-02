Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Covestro-Aktie verliere satte sechs Prozent. Der Grund sei ein Bericht des "Handelsblatts". Demnach sollten die Übernahmeverhandlungen mit dem arabischen Ölriesen Adnoc aktuell stocken. So sei der Meldung zufolge bisher keine Einigung absehbar. Das "Handelsblatt" berufe sich dabei auf mehrere Insider.So sollten die Verhandlungen insgesamt eher "stockend" verlaufen. Außerdem solle auch nach mehreren Monaten immer noch keine konkrete und offizielle Offerte von Adnoc vorliegen.Bereits im Frühsommer 2023 seien erste Übernahmegerüchte aufgekommen. Kurz darauf sei das Interesse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am DAX-Konzern auch bestätigt worden. Nach einer zunächst vom Covestro-Management als zu niedrig abgelehnten Offerte sei ein informelles Angebot gefolgt, das hoch genug gewesen sei, um ab Anfang September in "ergebnisoffene Gespräche" zwischen den beiden Parteien zu starten. Doch diese würden sich seit mittlerweile bereits fünf Monaten ergebnislos in die Länge ziehen. Es habe keinerlei Updates über Fortschritte oder andere Entwicklungen gegeben. Allmählich würden am Markt die Zweifel wachsen, ob es tatsächlich zu einer Übernahme von Covestro kommen werde. Die beiden Unternehmen hätten dazu bisher - wie erwartet - keinerlei Stellung beziehen wollen.Es bleibe dabei: Für alle, die die Covestro-Papiere bereits im Depot hätten, wäre der kolportierte Preis von 60 Euro je Aktie ein weiterer netter Aufschlag. Sie könnten mit einem Stopp bei 44,00 Euro dabei bleiben.Wer nicht investiert ist, sollte aber nun auch nicht mehr zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Schließlich sei die potenzielle Rendite inzwischen nicht mehr wirklich berauschend. Sollte es dagegen tatsächlich zu keiner Einigung kommen, könnte es relativ rasch wieder deutlich bergab gehen. Zur Erinnerung: Als die ersten Gerüchte aufgekommen seien, dass Adnoc an einer Übernahme interessiert sei, habe die Covestro-Aktie bei 40 Euro notiert. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link