Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (18.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (ADNOC) wolle Insidern zufolge sein Gebot für den Chemiekonzern Covestro erhöhen. Das Unternehmen bereite ein neues Angebot über etwa 60 Euro je Aktie in den kommenden Tagen vor, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag berichtet. Zudem wolle ADNOC eine Jobgarantie für mehrere Jahre und Investitionen über etwa 8 Milliarden Dollar anbieten.Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen, habe es weiter geheißen. ADNOC könnte sich auch entschließen, das Gebot erst im neuen Jahr vorzulegen. Vertreter beider Unternehmen hätten sich nicht äußern wollen. Zuletzt sei in Medien bereits die Rede davon gewesen, dass ADNOC informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Dieses Gebot würde Covestro mit gut 11 Milliarden Euro bewerten.An der Börse seien die Neuigkeiten gut angekommen. Nachbörslich habe die Covestro-Aktie auf 54,60 Euro zugelegt.Die jüngsten News würden die Gerüchte bestätigen, dass ADNOC ein Übernahmeangebot in Höhe von 60 Euro je Covestro-Aktie auf den Tisch legen wolle. Die Chancen stehen gut, dass der Übernahmepoker damit nun abgeschlossen wird, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link