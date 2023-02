Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (13.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Ängste vor einer möglichen Gasmangellage in diesem Winter hätten die Aktien von Chemiekonzernen wie Covestro oder Evonik im vergangenen Börsenjahr stark belastet. Nachdem klar geworden sei, dass Deutschland gut durch die kalte Jahreszeit kommen dürfte, sei es bergauf gegangen. Und nun würden sich die Anzeichen mehren, dass dies auch im Winter 2023/24 ähnlich laufen könnte.So gehe der Verband der Gasspeicherbetreiber davon aus, dass die Erdgasspeicher in Deutschland zu Beginn der Heizperiode 2023/2024 wieder zu 100 Prozent gefüllt sein könnten. Eine erneute umfangreiche Befüllung der Gasspeicher vor dem Winter 2023/24 sei physikalisch möglich, habe die Initiative Energien Speichern (Ines) am Donnerstag in Berlin berichtet. Modellrechnungen des Verbandes würden den Füllstand Ende September des laufenden Jahres bei 100 Prozent sehen - unabhängig vom Temperaturverlauf. Im zu Ende gehenden Winter seien die Speicher Mitte November 2022 trotz des russischen Gaslieferstopps zu 100 Prozent gefüllt gewesen. Derzeit liege der Füllstand bei 75 Prozent.Ines-Geschäftsführer Sebastian Bleschke habe sich optimistisch zur Gaslage im restlichen Winter 2022/2023 geäußert: "Die Verbrauchseinsparungen sind zwar im Januar gegenüber Dezember gesunken, eine Gasmangellage müssen wir aber trotzdem nicht befürchten." Dies gelte selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. Mit Blick auf die erneute Befüllung der Gasspeicher im Sommer blieben anhaltende Verbrauchseinsparungen aber relevant "und sollten möglichst beibehalten werden", so Bleschke weiter. Für eine erneute Befüllung der Speicher sei ein moderates bis hohes Aufkommen von Flüssigerdgas (LNG) erforderlich.Mutige setzen auf eine Fortsetzung der Erholung der beiden Aktien und belassen die Stoppkurse bei 31,50 Euro (Covestro) beziehungsweise 15,00 Euro (Evonik), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link