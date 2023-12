Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Anteilseigner von Covestro hätten in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich Geduld mitbringen müssen. Kaum etwas habe aus den derzeit laufenden Verhandlungen mit dem arabischen Ölriesen Adnoc an die Öffentlichkeit gedrängt - was natürlich grundsätzlich für die Vorstände der beiden Unternehmen spreche, die Aktionäre aber auf die Folter gespannt habe.Nun könnte es aber kurz vor Weihnachten doch noch etwas konkreter werden und den Besitzern der Covestro-Papiere womöglich eine Freude bereiten. Denn "Bloomberg" berichte unter Berufung auf Insider, dass Adnoc bereit sein solle, nun sogar ein offizielles Angebot für Covestro vorzulegen. Dieses solle sich, wie bereits zu Wochenbeginn gemeldet, auf 60,00 Euro belaufen. Dadurch würde der Leverkusener Chemieriese mit knapp 11,3 Milliarden Euro bewertet werden.Ein Sprecher habe am Donnerstag auf Nachfrage allerdings wie erwartet erklärt, dass der Stand bei den Verhandlungen nach wie vor unverändert sei: Seit September würden die ergebnisoffenen Gespräche beider Parteien laufen. Demnach bestehe also auch weiterhin die Möglichkeit, dass der Übernahmeversuch scheitere. Dann dürfte der Covestro-Kurs deutlich fallen. Doch die Chancen, dass es zu einem Deal komme, mit dem alle Beteiligten gut leben könnten, stünden aber relativ gut. Dementsprechend ziehe der Aktienkurs des DAX-Konzerns am Donnerstag auch an und sei auf ein neues Jahreshoch gestiegen.Zusammenfassend: Wer dabei ist, kann mit einem auf nun 44,00 Euro nachgezogenen Stopp dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Es bestehe aber kein Handlungsbedarf für alle, die die Covestro-Aktie noch nicht im Depot haben. (Analyse vom 21.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link