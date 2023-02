Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktien der beiden Chemieriesen BASF und Covestro hätten sich in den vergangenen Handelswochen in starker Verfassung gezeigt. Schwindende Sorgen wegen zu wenig oder zu teurem Gas und sich aufhellende Konjunkturdaten hätten den DAX-Titeln auf dem Weg nach oben geholfen. Darüber hinaus habe es einige bullishe Analystenkommentare gegeben.Doch nun werde die Baader Bank skeptisch. So habe Analyst Markus Mayer die Kursziele für BASF und Covestro im Rahmen einer Branchenstudie zwar angehoben, rate aber nun zu Gewinnmitnahmen. So sehe er den fairen Wert der BASF-Anteile nun bei 53,00 Euro (zuvor 45,00 Euro), habe sie aber von "add" auf "reduce" abgestuft. Bei Covestro sei das Kursziel von 41,00 auf 44,00 Euro leicht erhöht, das Anlagevotum aber von "buy" auf "reduce" deutlich gesenkt worden.Meyer habe betont, dass er für 2023 immer noch vorsichtig optimistisch für den Chemiesektor gestimmt sei. Allerdings rate er Anlegern, nach der starken Kursentwicklung einiger Branchenvertreter nun Gewinne mitzunehmen. Und dies biete sich seiner Ansicht nach aktuell eben beispielsweise bei Covestro und BASF an.Natürlich könne angesichts der deutlichen Kurszuwächse in den vergangenen Wochen bei den beiden DAX-Titeln über Gewinnmitnahmen nachgedacht werden. Grundsätzlich bleibe "Der Aktionär" für die breit aufgestellten Chemiekonzerne mit solider Bilanz, langfristig guten Perspektiven und günstiger Bewertung aber nach wie vor optimistisch gestimmt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.