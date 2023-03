Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Covestro habe an den vergangenen Handelstagen wieder deutlich zulegen können. Womöglich würden die Anteilscheine des Chemieriesen nun zusätzlichen Rückenwind durch eine bullishe Studie aus dem Hause Baader Bank erhalten. Denn deren Analyst halte einen durchaus spannenden Deal für möglich und sehe reichlich Luft nach oben.So habe Baader Bank-Analyst Markus Mayer die Covestro-Aktie gleich um mehrere Schritte von "reduce" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 44,00 auf 45,50 Euro angehoben. Seit seiner Abstufung im Februar habe die Aktie des Kunststoffkonzerns aufgrund der gestrichenen Dividende und des eingetrübten Ausblicks um rund 15 Prozent nachgegeben, habe Mayer sein Anlagevotum in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie begründet. Nun liege die Bewertung auf einem werthaltigen Niveau, weil Covestro auch zu einem Übernahmekandidaten werden könnte. Als möglichen Kaufinteressenten habe der Experte den österreichischen Ölkonzern OMV ins Spiel gebracht.Ob es tatsächlich zu einem derartigen Deal kommen werde, stehe aktuell natürlich noch in den Sternen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link