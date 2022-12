Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,86 EUR +0,19% (29.12.2022, 09:52)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

36,80 EUR -0,38% (29.12.2022, 09:38)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Konjunkturabhängige Firmen wie etwa der Chemieriese Covestro oder der Logistikkonzern Deutsche Post hätten es in den vergangenen Monaten schwer gehabt. Die Sorgen vor einem kräftigen Rückgang der Wirtschaftsleistung hätten die Kurse der beiden DAX-Konzerne belastet. Doch das Bild sei längst nicht mehr so düster wie vor Monaten.Dies liege auch daran, dass der Staat mit Preisbremsen und milliardenschweren Entlastungspakten gegensteuere. Die deutsche Wirtschaft stehe indes trotz des Gegenwinds bislang besser da als zunächst gedacht. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) überraschend um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Die Sorge vor einem schweren Konjunktureinbruch im kommenden Jahr schwinde zunehmend. "Die konjunkturellen Rahmenbedingungen haben sich deutlich entspannt", so Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.Viele Volkswirte würden inzwischen von einer vergleichsweise milden Rezession im kommenden Jahr ausgehen. Sie würden im Gesamtjahr 2023 einen BIP-Rückgang um weniger als ein Prozent erwarten. Zum Vergleich: Im Corona-Krisenjahr 2020 sei die Wirtschaftsleistung in Europas größter Volkswirtschaft um mehr als vier Prozent geschrumpft. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwarte für 2023 sogar ein leichtes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent - auch dank staatlicher Energiepreisbremsen.Allmählich würden sich die Aussichten für 2023 wieder aufhellen. Dennoch bedürfe es natürlich derzeit noch Mut, um in dem anhaltend nervösen Marktumfeld auf Zykliker zu setzen. Die Chancen stünden aber gut, dass die Aktien der Blue Chips Deutsche Post und Covestro langfristig wieder deutlich höher notieren würden. Die beiden Aktien bleiben attraktiv, die Stoppkurse können bei 29,00 Euro (Post) und 28,00 Euro (Covestro) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.