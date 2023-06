Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,62 EUR +1,43% (12.06.2023, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

39,72 EUR +1,72% (12.06.2023, 16:15)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Es werde wieder spannend im Chartbild der Covestro-Aktie. Das Papier des Leverkusener Kunststoff-Spezialisten konsolidiere in einer Dreiecksformation und stehe kurz davor, nach oben auszubrechen. Gelinge dies, hätte die Aktie ein deutliches Aufwärtspotenzial, da die Bullen zwei Indikatoren und einen Aufwärtskanal auf ihrer Seite hätten.Nach einer monatelangen Seitwärtsbewegung könnte ein baldiger Ausbruch aus der seit Februar aktiven Dreiecksformation nun endlich wieder Schwung für die Aktie bringen. Nach dem Februar-Hoch bei 44,15 Euro habe die Covestro-Aktie Ende Mai die Unterseite des Trendkanals bei 35,90 Euro erfolgreich als Unterstützung getestet und anschließend wieder die Oberseite des Dreiecks angelaufen.Darüber hinaus würden zwei Indikatoren für steigende Kurse sprechen. Zum einen liege der Momentum-Indikator wieder über 0 und weise somit einen positiven Momentumschwung auf. Zum anderen habe der MACD-Indikator ein Kaufsignal generiert.Der Aufwärtskanal sei intakt und ein Ausbruch aus der Dreiecksformation zum Greifen nah. "Der Aktionär" sehe für die Aktie weiteres Potenzial. Das nächste Zwischenziel laute 49,52 Euro, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: