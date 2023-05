Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,93 EUR -1,49% (16.05.2023, 16:19)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,92 EUR -1,29% (16.05.2023, 16:09)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (16.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die deutsche Chemieindustrie habe im ersten Quartal dieses Jahres ihre Talfahrt vorerst gestoppt. Der Branchenverband VCI habe am Dienstag bei Vorstellung des Konjunkturberichts aber anhaltend hohe Kosten am Standort Deutschland beklagt und die schnelle Umsetzung eines niedrigeren Industriestrompreises verlangt.Zunehmend werde das ganze Ausmaß der Energiekrise sichtbar, habe VCI-Präsident Markus Steilemann die Zahlen kommentiert. Auch wenn für viele Unternehmen die Energie- und Rohstoffrechnung niedriger ausgefallen sei als im Vorquartal, seien die Kosten immer noch doppelt so hoch wie in den Vorjahren. "Die Gefahr ist groß, dass in der energieintensiven Chemie Investitionen und Arbeitsplätze immer stärker ins Ausland abwandern", habe der Manager des Kunststoffherstellers Covestro erklärt. Jetzt müssten in der Politik Taten folgen. "Und zwar schnell, unbürokratisch und gezielt, etwa durch einen Industriestrompreis als Brücke in die Zukunft und zur Sicherung des Industriestandortes Deutschland."In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe die Produktion des wichtigen Industriezweigs den Wert aus dem Vorquartal noch um 0,9% verfehlt. Trotz stark gestiegener Erzeugerpreise sei der Umsatz mit 58,5 Mrd. Euro 8,2% hinter dem Vorjahreszeitraum zurückgeblieben. Erstmals seit zwei Jahren sei damit der Vergleichswert aus dem Vorjahr nicht erreicht worden. Die Beschäftigung in der Branche sei mit rund 477.000 Menschen stabil geblieben.Es dürfte spannend werden, ob die Chemieindustrie ihre Talsohle mittlerweile durchschritten habe. Mutige Anleger könnten indes bei den im historischen Vergleich günstig bewerteten Chemie-Titeln wie z.B. Covestro (Stopp: 31 Euro) auf eine nachhaltige Trendwende setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link