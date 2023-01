Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.01.2023/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zugreifen.Die US-Bank J.P. Morgan habe den europäischen Chemiesektor genauer unter die Lupe genommen. Laut Analyst Chetan Udeshi lasse sich mit BASF und Covestro am besten auf eine Wiedereröffnung des chinesischen Marktes setzen. Beide profitierten besonders von der dann steigenden Nachfrage, aber wohl auch von besseren Preisen und Margen bei chemischen Grundstoffen.Zudem könnten Covestro, BASF oder auch LANXESS früher als andere einen größeren Nutzen aus den aktuell sinkenden Gaspreisen ziehen, da sie ihre Energiekosten nicht absicherten. Die Einstufung für BASF habe Udeshi indes auf "overweight", die Papiere von Covestro stufe er unverändert mit "neutral" ein.Indes habe das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Covestro auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die kurzfristige Gewinndynamik des Kunststoffkonzerns dürfte herausfordernd sein, habe Analyst Chris Counihan geschrieben. Denn die Chemieunternehmen und deren Kunden hätten sich zum Jahresende auf den Abbau von Lagerbeständen und die Generierung von Barmitteln fokussiert. Zudem falle das chinesische Neujahr auf einen frühen Zeitpunkt im Jahr 2023. Dies könnte den Tiefpunkt des Zyklus und der Erträge um ein weiteres Quartal verschieben.Mutige können bei Covestro (Stopp: 28,00 Euro) und BASF (Stopp: 42,00 Euro) weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.