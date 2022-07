XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

33,45 EUR +2,48% (29.07.2022, 12:09)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF habe in dieser Woche den Auftakt gemacht und nach soliden Quartalszahlen die Jahresprognose erhöht. Nun würden die anderen deutschen Branchenvertreter folgen. Covestro werde am Dienstag seine Ergebnisse präsentieren. Dabei dürften die Marktteilnehmer gespannt darauf warten, was der Leverkusener Kunststoff-Spezialist für die nächsten Monate erwarte.Genauso wie bei BASF gelte letztlich auch bei Covestro: Natürlich dürften die Risiken einer globalen Konjunkturabschwächung, von Logistikproblemen im Zuge von Niedrigwasser auf dem Rhein und natürlich die Sorgen vor Gasengpässen nicht unterschätzt werden. Aber man müsse sich auch vor Augen halten, dass ein hervorragend aufgestelltes und hochprofitables Unternehmen mit solider Bilanz aktuell an der Börse mit nur 6,4 Mrd. Euro bewertet werde - während sich das Eigenkapital zuletzt auf 8,5 Milliarden Euro belaufen habe. Mutige Anleger könnten daher weiter auf eine Gegenbewegung spekulieren (Stopp: 30 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2022)