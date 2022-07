Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.07.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Attraktive Einstiegsgelegenheit? AktienanalyseDie chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland blicke auf ein schwieriges Halbjahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Lange Lieferzeiten und hohe Frachtkosten sowie Engpässe bei Vorleistungen und Materialien hätten die Geschäftstätigkeit der Unternehmen behindert. Hinzugekommen seien sprunghaft steigende Preise für Rohstoffe und Energie, vor allem für Erdgas. In diesem schwierigen Umfeld habe die Branche ihre Produktion mit 0,5 Prozent nur wenig ausweiten können, wie aus der Halbjahresbilanz des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) hervorgehe. Ohne Pharma sei die Produktion sogar um drei Prozent gesunken. Die Kapazitätsauslastung der Anlagen sei auf 80 Prozent zurückgegangen. Die steigenden Produktionskosten hätten die Unternehmen nur zum Teil an die Kunden weitergeben können. Und Besserung sei nicht in Sicht. Der VCI rechne auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem hohen Ertragsdruck für die Branche: "Eine spürbare Entspannung bei den Energie- und Rohstoffkosten sehen wir derzeit nicht. Erdgas dürfte auch weiter deutlich teurer sein als in anderen Regionen der Welt", habe VCI-Präsident Christian Kullmann gesagt.Die Jahresprognose sehe entsprechend aus: Der Verband rechne selbst einer ausreichenden Energie- und Rohstoffversorgung mit einem Produktionsrückgang von 1,5 Prozent. Ohne das Pharmageschäft dürfte ein Minus von vier Prozent zu Buche stehen. Sollte es jedoch Probleme bei der Gasversorgung durch eine weitere Drosselung oder einen Lieferstopp Russlands geben, könnte auch diese Prognose hinfällig sein, so der Verband. Die schwierige Lage der Branche sei natürlich auch den Anlegern nicht verborgen geblieben. Aktien aus dem Sektor hätten in den vergangenen Monaten herbe Verluste hinnehmen müssen.Auch die Papiere von Covestro kamen unter die Räder; seit Januar ging es um 41 Prozent nach unten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Glaube man Georgina Fraser von Goldman Sachs, biete dadurch sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Covestro stehe besser da als andere diversifizierte deutsche Chemiekonzerne und sei der einzige Wert, in dessen Aktienkurs in den Augen von Investoren das Negativszenario in puncto Gasversorgung eingepreist sei. Sie habe die Papiere daher unverändert auf der "Conviction Buy List" (Kursziel: 79 Euro). (Ausgabe 27/2022)