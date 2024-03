Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Zudem will Covestro bis 2035 Klimaneutralität für seine Scope 1- und Scope 2-Emissionen erreichen, bis 2050 sollen auch die Scope 3-Emissionen des Konzerns klimaneutral sein. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Covestro einen Umsatz von 14,4 Milliarden Euro. Per Ende 2023 produziert das Unternehmen an 48 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Vor einigen Tagen sickerten Neuigkeiten bezüglich der Übernahmegespräche zwischen dem arabischen Ölkonzern ADNOC und dem Kunststoffkonzern Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) durch, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.ADNOC habe detailliertere Infos zum Geschäft der Leverkusener erhalten und könnte die informelle Offerte auf etwas mehr als 60 Euro je Aktie anheben, habe Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Damit könnte in die seit einigen Monaten laufenden Gespräche Bewegung kommen.Jedoch dürfte eine etwaige Übernahme noch auf sich warten lassen. Zu diesem Schluss seien die Analysten von Jefferies nach einem Treffen mit dem Covestro-CEO gekommen. Die Verhandlungen mit ADNOC liefen zwar weiter, ein Zeitrahmen sei aber nicht genannt worden. Da eine Vielzahl von internen Zustimmungen nötig sei, könne es noch Monate bis zu einer Entscheidung dauern.Derweil sei das 2023er Zahlenwerk von Covestro gemischt ausgefallen. Der Umsatz habe um ein Fünftel auf 14,4 Mrd. Euro nachgegeben, damit aber die Konsensprognosen erreicht. Beim EBITDA habe ein Einbruch von 1,62 Mrd. auf 1,08 Mrd. zu Buche gestanden. Für 2024 rechne Covestro mit einem EBITDA zwischen 1,0 Mrd. und 1,6 Mrd. Euro.In Europa holten die Volumina mit einem Plus zwischen 13 und 19 Prozent auf, in Asien liege das Wachstum im niedrigen Bereich zwischen 13 und 19 Prozent, in Nordamerika im mittleren einstelligen Bereich. Der Mittelwert des Prognosekorridors für das erste Quartal werde durch die aktuelle Nachfrage unterstützt. Covestro habe festgestellt, dass die Produktpreise stärker stiegen als Rohstoffpreise, doch sei die Prognosesicherheit gering.Der holprigen operativen Entwicklung steht also die latente Übernahmefantasie gegenüber, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2024)