Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Zudem will Covestro bis 2035 Klimaneutralität für seine Scope 1- und Scope 2-Emissionen erreichen, bis 2050 sollen auch die Scope 3-Emissionen des Konzerns klimaneutral sein. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Covestro einen Umsatz von 14,4 Milliarden Euro. Per Ende 2023 produziert das Unternehmen an 48 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.500 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Leverkusener Chemieriese habe in der Vorwoche die Zahlen für das vierte Quartal 2023 und seinen Ausblick für das laufende Jahr präsentiert. Neuigkeiten zu den seit September laufenden Übernahmeverhandlungen mit Adnoc habe es indes nicht gegeben. Mittlerweile hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet und dies mitunter durchaus bullish.So habe etwa die DZ BANK die Covestro-Aktie auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 63 Euro belassen. Auch die Deutsche Bank Research hat ihre Einstufung mit "buy" sowie einem Kursziel von 58 Euro bestätigt. Hingegen sei Berenberg zurückhaltender. Die Privatbank habe das Kursziel von 50 auf 54 Euro angehoben und das "hold"-Votum bekräftigt.Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass der arabische Ölriese tatsächlich 60 Euro auf den Tisch legen werde und auf einen 20%-igen Kursanstieg spekulieren. Wer die Covestro-Aktie bereits im Portfolio habe, bleibe indes weiterhin mit einem Stoppkurs bei 44 Euro dabei und warte weiter ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: