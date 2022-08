Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Gestern habe Covestro die detaillierten Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Daraufhin hätten zahlreiche Experten Zahlenwerk und Prognose des Chemieriesen genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei auch wie gewohnt versucht worden, den fairen Wert des DAX-Titels zu ermitteln - und dieser liege mitunter weit auseinander.So habe etwa Deutsche Bank Research das Kursziel für Covestro nach den Quartalszahlen von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die hohe Volatilität des Gewinnprofils von Covestro sei kein neues Thema, sodass seine Prognosekürzungen für Marktbeobachter kaum eine Überraschung darstellen dürften, habe Analyst Tim Jones betont. Ein operatives Ergebnis (EBITDA) von rund 2 Milliarden Euro im Jahr 2023 halte er für machbar, selbst bei einer Nachfrageschwäche.Deutlich skeptischer sei indes die UBS. Sie habe die Einstufung auf "neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die steigenden Energiekosten und ein geringeres Absatzwachstum des Kunststoffkonzerns implizierten Risiken für die Konsensschätzung des operativen Gewinns (EBITDA) 2023, so Analyst Geoff Haire.Auch für den "Aktionär" ist die Covestro-Aktie derzeit sehr günstig bewertet. Wegen der zahlreichen Risiken sollten beim DAX-Titel aber nach wie vor ausnahmslos Mutige zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 30,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link