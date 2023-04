Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kunststoffkonzern Covestro habe am gestrigen Abend Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen seien. Das operative Ergebnis sei zwar in einem schwierigen Branchenumfeld eingebrochen, aber letztlich weniger stark als erwartet. Die Analysten würden die Kennziffern ebenfalls positiv bewerten.Das Analysehaus Jefferies etwa habe die Einstufung für Covestro nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe mit dem operativen Ergebnis (EBITDA) seine Erwartungen sowie die des Marktes jeweils klar übertroffen, habe Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Verbesserungen verglichen mit den ursprünglichen Annahmen dürften auf ein günstigeres Preisumfeld bei Rohstoffen zurückgehen sowie auf stärkere Kostensenkungen.Die Deutsche Bank sei indes noch einen Tick optimistischer. Der deutsche Branchenprimus habe seine Kaufempfehlung für den DAX-Wert erneuert und dabei das Kursziel von 46 Euro bestätigt - demnach hätte das Papier rund 27 Prozent Luft nach oben. Dank Kostensenkungen habe der Kunststoffkonzern die Erwartungen übertroffen, habe Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die Nachfrage sei aber schwach geblieben.Die Covestro-Aktie gewinne am Freitag rund 1,5 Prozent auf 36,35 Euro. Nächste Hürde auf dem weiteren Weg nach oben sei der GD50 (aktuell: 39,48 Euro) und im Anschluss die psychologisch wichtige 40-Euro-Marke. Nach unten fungiere der GD200 bei 35,84 als solide Absicherung.Kurzum: Anleger bleiben weiter dabei, beachten aber unbedingt den Stopp bei 31,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 14.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)