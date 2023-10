Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,33 EUR -0,54% (26.10.2023, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,75 EUR -1,54% (25.10.2023, 17:43)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (26.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgen werde Covestro die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen - und womöglich auch erstmals seit Beginn der Verhandlungen mit ADNOC eine Meldung dazu veröffentlichen. Analysten würden im Durchschnitt laut vom DAX-Konzern zur Verfügung gestellter Daten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Erlösrückgang um fast ein Fünftel auf 3,7 Milliarden Euro rechnen.Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte diesen Angaben zufolge im Jahresvergleich um knapp 7 Prozent auf 282 Millionen Euro gesunken sein. Für 2023 hätten die Experten im Mittel einen operativen Gewinn von 1,15 Milliarden Euro auf dem Zettel, nachdem der sich 2022 auf 1,6 Milliarden Euro halbiert habe. Der freie operative Finanzmittelzufluss dürfte sich nach Einschätzung der Experten hingegen auf 151 Millionen Euro verbessern nach 138 Millionen im Vorjahr.Analyst Markus Mayer von der Baader Bank verweise in einer Studie vom September auf Äußerungen des Technologievorstandes Thorsten Dreier auf einer Investorenveranstaltung. Demnach sehe Covestro einen Silberstreif am Horizont, da in drei von vier wichtigen Endmärkten der Lagerbestandsabbau ein Ende gefunden habe und daher eine langsame Verbesserung auf niedrigem Niveau einsetze. Allerdings verlaufe die Erholung insgesamt langsamer als gedacht, da der wichtige Markt der Bauwirtschaft weiter nachgebe. Daher könnte der Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen eher am unteren Ende der Zielspanne liegen.Zwar dürfte sich der Absatz im dritten Jahresviertel im Quartalsvergleich ein klein wenig erholt haben, die Gewinnmargen dürften aber unter Druck gestanden haben, habe Thomas Schulte-Vorwick, Analyst beim Bankhaus Metzler, Ende September in einer Studie geschrieben. Auch im Schlussquartal dürfte es keine stärkere Geschäftsbelebung geben. Viele Kunden dürften sich mit Blick auf eine Wiederauffüllung ihrer Lagerbestände angesichts einer schwachen Endnachfrage zurückhalten.Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde Covestro morgen alles andere als berauschende Ergebnisse vorlegen. Zu stark seien aktuell einfach die Belastungsfaktoren. Doch die laufenden Übernahmeverhandlungen würden den Aktienkurs weiter stützen."Der Aktionär" sieht hier weiterhin ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, welches Mutige zum Kauf nutzen können (Stopp: 40,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 26.10.2023)Mit Material von dpa-AFX