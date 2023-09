Eine nachhaltige Wiederbelebung der chinesischen Volkswirtschaft wäre für BASF, Evonik und Covestro natürlich enorm wichtig. Aktuell bleibe das Marktumfeld aber eher trüb. Doch zeige der Übernahmepreis für Covestro, der weit über dem Kurs vor dem Aufkommen der ersten Meldungen gelegen habe, wie günstig die Bewertung der Chemiekonzerne auf lange Sicht betrachtet sei. Wer die Anteile von Evonik und BASF im Depot habe, könne daher weiterhin an Bord bleiben. Stoppkurse bei 36,00 Euro (BASF) bzw. 15,00 Euro (Evonik) sichern nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2023)



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die deutschen Chemiegiganten BASF , Covestro und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) würden immer noch darunter leiden, dass die Konjunktur weltweit einfach nicht richtig in Schwung komme. Dies liege natürlich vor allem auch an der anhaltenden Schwäche Chinas, der Lokomotive der Weltwirtschaft in den Jahren vor Corona. Doch aus dem Reich der Mitte gebe es nun einen Hoffnungsschimmer.Im August hätten sich sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion dank der jüngsten Maßnahmen der Notenbank und Regierung sowie des Reisebooms im Sommer deutlich stärker belebt als von Experten erwartet. Weiter deutlich gesunken seien hingegen die Investitionen im zuletzt mit Problemen kämpfenden Immobiliensektor.Im Einzelhandel habe der Umsatz im August nach den am Freitag vom staatlichen Statistikamt veröffentlichten Daten im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent zugelegt, nachdem er im Juli lediglich um 2,5 Prozent angezogen habe. Von Bloomberg befragte Experten hätten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg von drei Prozent gerechnet.Die Industrieproduktion sei im August um 4,5 Prozent geklettert, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Vormonat. Hier habe die durchschnittliche Schätzung der Experten bei knapp vier Prozent gelegen.Schwächer als erwartet seien allerdings die Investitionen in Sachanlagen außerhalb des Agrarsektors gewesen. Diese seien zwar in den acht Monaten bis Ende August 3,2 Prozent höher als im Vorjahr ausgefallen. Bis Ende Juli habe der Anstieg allerdings noch bei 3,4 Prozent gelegen. Volkswirte hätten zudem mit einem etwas höheren Plus gerechnet.Die chinesische Regierung und Notenbank hätten in den vergangenen Wochen einiges getan, um die Wirtschaft zu beleben. Diese komme nach den vielen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Probleme nicht so richtig in Tritt.So hätten zum Beispiel die Währungshüter Mitte August nach enttäuschenden Einzelhandelsumsatz- und Produktionsdaten die Zinsen weiter gesenkt, um die Nachfrage allgemein anzukurbeln. Von Regierungsseite habe es zudem einige Maßnahmen gegeben, um die Probleme im Immobiliensektor zu beheben."Vielleicht liegt der Höhepunkt des Pessimismus hinter uns", habe Ding Shuang, Experte bei der in Asien stark vertretenen britischen Großbank Standard Chartered gesagt. "Die Daten vom August zeigen, dass die Wirtschaft wahrscheinlich nicht unter einem anhaltenden, tieferen Abschwung leiden wird, auch wenn immer noch eine gewisse Volatilität zu erwarten ist - vor allem, wenn wir den politischen Faktor in Betracht ziehen."