Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktien der deutschen Chemieriesen BASF, Evonik und Covestro hätten am Montag kräftig zulegen können. Grund hierfür seien die Pläne zu einer möglichen Gaspreisbremse gewesen. Mittlerweile hätten einige Bankhäuser das Konzept genauer unter die Lupe genommen und analysiert, wer davon am stärksten profitieren könnte.Die Schweizer Großbank UBS habe betont, dass Wacker Chemie, BASF, Covestro, Evonik und LANXESS mit einem überdurchschnittlich hohen Produktionsanteil in Deutschland besonders profitieren dürften. Analyst Andrew Stott sehe dabei besonders bei LANXESS unmittelbare Kostenerleichterungen. Bei BASF, Covestro und Wacker gebe es auch positive Effekte, aber vor allem dürfte es einen positiven Stimmungseffekt geben. Seiner Ansicht nach könnte Evonik weniger profitieren, da man jüngst viele Umstellungen getätigt habe, um den Gasverbrauch deutlich zu verringern.J.P. Morgan hebe auch die Vorteile der Gasbremse für die deutschen Chemiekonzerne mit hohem Produktionsanteil in Deutschland hervor. Analyst Chetan Udeshi habe erklärt, besonders positiv dürften die Effekte für die Unternehmen sein, die ihre Energiekosten nicht oder nur etwas absichern würden. Zu dieser Gruppe würden laut Udeshi Covestro, LANXESS sowie in geringerem Maße BASF gehören. Seinen Schätzungen zufolge könnten diese Firmen rund zehn Prozent des für das laufende Jahr erwarteten EBITDA an Spareffekt erzielen.Indes zähle die Baader Bank Covestro und LANXESS sowie K+S zu den Gewinnern der Gaspreisbremse.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: