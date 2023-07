Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Um Covestro sei es zuletzt etwas ruhiger geworden. Vor vier Wochen habe die Meldung, wonach der arabische Energie-Gigant Adnoc Interesse an einer Übernahme des DAX-Konzerns habe, um sein Chemiegeschäft kräftig auszuweiten, für satte Kurssprünge gesorgt. Diese Fantasie habe sich mittlerweile zerschlagen, es dürfte eher zu einem Deal mit OMV kommen.Dennoch habe sich die Aktie von Covestro zuletzt sehr wacker geschlagen. Offenbar habe auch viele Marktteilnehmer die Aussagen des Covestro-Vorstandes beeindruckt, wonach es den gebotenen Preis (Adnoc solle elf Milliarden Euro beziehungsweise einen Preis im mittleren 50-Euro-Bereich pro Aktie geboten haben) für zu niedrig halte.Diese Meinung decke sich in etwa mit den Aussagen von Analyst Sebastian Satz von der britischen Großbank Barclays. Für ihn wäre eine realistische Spanne für eine Übernahme ein Preis von 63 bis 76 Euro. Er stufe indes die Covestro-Papiere weiterhin mit "overweight" ein.Covestro bleibe aus charttechnischer Sicht aussichtsreich. Wegen der anhaltenden konjunkturellen Risiken sei der DAX-Titel zwar sicherlich kein Witwen- und Waisenpapier.Wer etwas Mut und Geduld mitbringt, kann bei der günstig bewerteten Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 36,00 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link