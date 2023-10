Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

46,73 EUR -0,28% (30.10.2023, 12:55)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

46,79 EUR -0,45% (30.10.2023, 12:44)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nach dem schwachen Handelstag am Freitag könne sich die Aktie von Covestro zum Wochenstart wieder stabil präsentieren. Ende vergangener Woche habe der Leverkusener Kunststoff-Spezialist seine Quartalszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick präsentiert. Covestro werde dabei wegen einer weiterhin ausbleibenden Nachfragebelebung erneut vorsichtiger für das laufende Jahr. "Der Ausblick für unsere Kernindustrien hat sich mit Ausnahme der Automobilindustrie für das Gesamtjahr weiter verschlechtert", habe der neue Finanzvorstand Christian Baier laut Mitteilung vom Freitag gezeigt. Mit Blick auf die Nachfrageentwicklung 2024 habe Covestro-Chef Steilemann hinzugefügt: "Wir setzen jetzt eher auf eine Belebung ab dem zweiten Halbjahr 2024."Die Hoffnungen auf eine Übernahme seien seit ersten Spekulationen darüber im Juni wesentlicher Treiber des Aktienkurses. Zuletzt sei es hierzu allerdings etwas ruhiger geworden. Ein Bericht des "Handelsblatts" in der vergangenen Woche habe die Hoffnung von Anlegern auf eine baldige Übernahme durch den arabischen Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) zudem gedämpft.Angesichts der gerade für Chemiefirmen schwierigen Marktumfeldes seien die jüngsten Zahlen keine wirkliche Überraschung gewesen. Insgesamt schlage sich der sehr zyklische DAX-Konzern sogar noch wirklich gut. "Der Aktionär" betrachte das Chance-Risiko-Verhältnis dafür, dass es zu einem für alle Seiten zufriedenstellenden Übernahme-Deal komme, für gut. Dementsprechend bleibe die Covestro-Aktie attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 40 Euro belassen werden. Wichtig aus charttechnischer Sicht: die Verteidigung der 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)Börsenplätze Covestro-Aktie: