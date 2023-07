Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Chemieriese Covestro lege am nächsten Dienstag seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Die aktuelle Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln dürfte den DAX-Konzern zwischen Anfang April und Ende Juni belastet haben.Würden diese Bereiche schwächeln, lahme auch die Nachfrage nach den Hart- und Weichschaumvorprodukten des Unternehmens, die zu Dämmmaterial, Polstern und ähnlichem verarbeitet würden. Und auch harte Kunststoffe, Polycarbonate, etwa für Laptop- und Smartphone-Gehäuse seien dann weniger gefragt.Um gegenzusteuern, habe Konzernchef Markus Steilemann auf die Kostenbremse getreten. Vor allem daher habe das Unternehmen sich im ersten Quartal zumindest gewinnseitig besser behauptet als erwartet.Steilemann sei denn auch Ende April optimistischer für 2023 geworden und stelle seither mit 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro einen im besten Fall stabilen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Aussicht. Der operative freie Mittelfluss - also das Geld, was im Tagesgeschäft letztlich bei Covestro hängen bleibe oder abfließe - dürfte demnach zwischen Null und einer halben Milliarde Euro Plus herauskommen, nach 138 Millionen Euro positivem Cashflow im vergangenen Jahr.Für das zweite Quartal erwarte Covestro einen operativen Gewinn von 330 bis 430 Millionen Euro, was zwar ein deutlicher Rückgang zur Vorjahresperiode wäre, aber eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal.Ein Stück weit überlagert werde die Geschäftsentwicklung derweil von Übernahmefantasie. So solle der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) ein Auge auf den Kunststoffkonzern geworfen haben. Es habe bereits erste Gespräche mit Covestro-Vertretern in Leverkusen gegeben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg im Juni unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben. Die damals gebotenen 55 Euro je Aktie seien mittlerweile auf 57 Euro aufgestockt worden, habe es dann von Bloomberg Mitte Juli geheißen.Sollte Covestro die Verhandlungen mit Adnoc aufnehmen, könnte es den Insidern zufolge Spielraum für weitere Erhöhungen des Angebots geben. Noch sei aber offen, ob und wie der Chemiekonzern auf den Vorschlag reagieren werde. Unter anderem solle das Covestro-Management Bedenken haben, ob es von Vorteil wäre, das Spezialchemie-Geschäft auszubauen.Aus charttechnischer Sicht bleibe die Covestro-Aktie weiterhin attraktiv. Und auch fundamental betrachtet habe der DAX-Konzern noch Luft nach oben, wie das Übernahmeangebot von Adnoc (welches vom Covestro-Vorstand als zu niedrig abgelehnt worden sei) gezeigt habe. Die Position sollte nach wie vor mit einem Stopp bei 36,00 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2023)