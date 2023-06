Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,47 EUR -0,08% (29.06.2023, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,70 EUR -0,42% (29.06.2023, 09:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Gewinnwarnung von LANXESS hat zahlreiche weitere Branchenwerte mit nach unten gezogen, auch die Aktien von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) wurden zunächst in Sippenhaft genommen, drehten dann aber und gingen schlussendlich sogar mit einem Plus von 13 Prozent aus dem Handel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Übernahmespekulationen. Berichten zufolge habe der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) ein Auge auf den Kunststoffkonzern geworfen. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insiderinformationen gemeldet habe, habe der Ölriese knapp 11 Mrd. Euro für den Chemieriesen bezahlen wollen. Die Offerte hätte den DAX-Konzern damit etwa einem Kurs im "mittleren 50-Euro-Bereich" bewertet. Der Nachrichtenagentur zufolge habe der Covestro-Vorstand das Management von Adnoc inzwischen allerdings in einem Brief darüber informiert, dass es den gebotenen Preis für zu niedrig halte. Offenbar sei man aber weiterhin dazu bereit, über eine Übernahme zu sprechen, sollte beim Preis nachgebessert werden.Dass Adnoc Interesse an den Leverkusenern habe, komme für Analysten wie Chetan Udeshi von JP Morgan nicht überraschend. Covestro sei eines der wenigen recht fokussierten und kaum komplexen Unternehmen, so der Experte. Zudem habe es eine starke Größe und sei in Schlüsselsegmenten besonders wettbewerbsfähig. Die Bewertung sei außerdem günstig.Ähnlich habe sich auch Chris Counihan von Jefferies geäußert. Er habe darauf verwiesen, dass Adnoc weltweit 150 Mrd. Dollar in Erdgas, Chemie und Erneuerbare Energien investieren wolle und sich unter anderem schon am österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV beteiligt habe. Covestro nehme bei den Vorprodukten MDI und TDI sowie bei Polykarbonaten Führungspositionen ein. Dazu gebe es aus wettbewerbsrechtlicher Sicht mit Blick auf die wichtigsten Produkte von Covestro keine Überschneidungen mit Adnoc. Gut möglich daher, dass der Ölriese sein Angebot noch einmal nachbessert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2023)