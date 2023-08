Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,69 EUR +4,40% (14.08.2023, 18:55)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,32 EUR +3,80% (14.08.2023, 17:36)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Covestro einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Per Ende 2022 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Übernahmepoker um den Kunststoffkonzern Covestro wolle der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (ADNOC) laut Insidern möglicherweise noch tiefer in die Tasche greifen. Das arabische Unternehmen habe dem DAX-Konzern aus Leverkusen mündlich eine Erhöhung der Offerte von 57 auf 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Dies entspreche einem Gesamtpreis von rund 11,6 Milliarden Euro. An der Börse seien die Neuigkeiten positiv aufgenommen worden.Die Covestro-Aktie habe zeitweise auf bis zu 50,64 Euro zugelegt und zuletzt noch mit rund 4,0 Prozent im Plus bei 48,32 Euro gelegen. Damit sei der Kurs deutlich unter den durchgesickerten Offerten von ADNOC geblieben und habe auch knapp das Zwischenhoch von Mitte Juli verfehlt. Da habe Bloomberg berichtet, dass ADNOC das informelle Übernahmeangebot von 55 auf 57 Euro je Anteilsschein erhöht habe. Der Aktienkurs sei daraufhin bis auf 50,72 Euro gestiegen.Auch jetzt sei nicht sicher, was ADNOC unternehme. Den Insidern zufolge habe das Unternehmen gegenüber Covestro ein schriftliches Angebot über 60 Euro je Aktie in Aussicht für den Fall gestellt, dass dadurch Verhandlungen in Gang kämen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Vertreter von ADNOC und Covestro hätten die Informationen nicht kommentieren wollen. Den Insidern zufolge würden Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro derzeit ihre Möglichkeiten prüfen und könnten noch in dieser Woche reagieren.ADNOC baue seit einiger Zeit sein Engagement rund um das Chemiegeschäft aus. Der Konzern fördere fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate. Er habe Investitionspläne in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar, um sein Geschäft in den Bereichen Erdgas, Chemikalien und saubere Energie weltweit zu erweitern. OMV erworben. Mit ihm sprächen die Araber derzeit über eine mögliche Fusion der Petrochemieunternehmen Borouge und Borealis, an denen sie beteiligt seien.ADNOC scheine bei Covestro in die Vollen zu gehen. Der deutsche Chemieriese sei breit aufgestellt, weise eine solide Bilanz auf und trotz der kurzfristig (konjunkturell) schwierigen Lage seien die Aussichten mittel- bis langfristig nach wie vor gut. Vor diesem Hintergrund erscheine die Bewertung des heiß umworbenen DAX-Konzerns attraktiv.Mutige können bei der Covestro-Wette noch mitmachen und sichern ihr Investment mit einem Stoppkurs bei 36,00 Euro ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)