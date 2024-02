Kursziel

Covestro-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 64 buy Goldman Sachs Georgina Fraser 01.08.2023 63 kaufen DZ BANK Peter Spengler 23.11.2023 61 overweight Barclays Alex Stewart 15.01.2024 60 buy Jefferies Chris Counihan 08.01.2024 58 buy Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 27.10.2023 53 add Baader Bank Konstantin Wiechert 18.12.2023 50 hold Berenberg Bank Sebastian Bray 27.10.2023 47 hold Kepler Cheuvreux Christian Faitz 04.08.2023 46 outperform Credit Suisse Samuel Perry 03.03.2023 43 equal weight Morgan Stanley Charles Webb 11.04.2023 40 neutral UBS Geoff Haire 11.01.2024 38 neutral J.P. Morgan Chetan Udeshi 22.01.2024

Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.02.2024/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) vor Bekanntgabe der Geschäftsjahreszahlen 2023 zu? 64 oder 38 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Covestro-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kunststoffspezialist Covestro AG wird am 29. Februar die Zahlen für das 4. Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2023 präsentieren.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den GJ-Zahlen 2023 zur Covestro-Aktie?Das höchste Kursziel kommt von der US-Investmentbank Goldman Sachs. In einer Analyse vom 1. August 2023 hat die Analystin Georgina Fraser die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Umsatz des Kunststoffkonzerns habe die Erwartungen verfehlt.Das niedrigste Kursziel kommt hingegen von der US-Bank JPMorgan. In einer Analyse vom 22. Januar 2024 hat der Analyst Chetan Udeshi die Einstufung für Covestro auf "neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Konjunkturumfeld sei für Chemiekonzerne nach wie vor schwierig, da sich die Nachfrage auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, aber noch kein wesentlicher Aufwärtstrend zu erkennen sei. Vor diesem Hintergrund dürften die Ausblicke der europäischen Sektorunternehmen auf 2024 eher zurückhaltend ausfallen und zu sinkenden Konsensschätzungen führen.