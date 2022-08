Bei der Fusion mit dem SPAC LIV Capital Acquisition Corp. II (ISIN KYG5510R1213), die ein Volumen von 177 Millionen Dollar habe, erhalte Covalto eine Bewertung von 547 Millionen Dollar. Daraus ergebe sich ein 2023er KUV von 5,5.



Damit seien die Mexikaner deutlich günstiger bewertet als ihr nichtbörsennotierter Wettbewerber Xepelin, der im Mai eine Finanzierungsrunde über 111 Millionen Dollar zu einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar abgeschlossen habe (KUV 17,5). Allerding wachse das chilenische Fintech mit über 100 Prozent pro Jahr.



Welche beeindruckenden Wachstumsraten im lateinamerikanischen Fintech-Sektor möglich seien, beweise die brasilianische Digitalbank Nubank. Covalto sei aussichtsreich positioniert, um vom Angebotsmangel für mexikanische KMU zu profitieren.



"Der Aktionär" behält die weitere Entwicklung rund um den SPAC-Deal im Blick, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.08.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (19.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Digitalbank Covalto steht kurz vor einer Premiere, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Durch die Fusion mit einem SPAC könnte es das erste mexikanische Fintech des Landes sein, das an einer US-Börse gelistet sei. Der Deal bewerte das Unternehmen mit mehr als einer halben Milliarde Dollar und solle ihm einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen.Covalto habe sich auf digitalen Bank- und Finanzdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Mexiko spezialisiert. Laut Daten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank liege die Kreditpenetration in dem Land bei lediglich 39 Prozent und damit deutlich niedriger als beispielsweise in Brasilien (70 Prozent) oder Kolumbien und Peru, die beide über 50 Prozent ausweisen würden. Zum Vergleich: Die USA kämen auf einen Wert von 216 Prozent.