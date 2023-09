Wien (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) wurden Stimmen lauter, dass die deutsche Automobilbranche entgegen erster Befürchtungen in Sachen Elektroautos durchaus mit dessen chinesischen Pendants Schritt halten kann, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die chinesische Immobilienfirma Country Garden (ISIN: KYG245241032, WKN: A0MNX4, Ticker-Symbol: DZJ) habe gestern einen Zahlungsausfall abwenden können, nachdem der Konzern bereits innerhalb einer Nachfrist insgesamt USD 22,5 Mio. an Kuponzahlungen beglichen habe. Dies habe zudem den für die chinesische Wirtschaft so wichtigen Immobiliensektor gestützt.Die US-amerikanische Familie Glazer und Besitzer des englischen Fußballklubs Manchester United (ISIN: KYG5784H1065, WKN: A1J2MK, Ticker-Symbol: MUF, NYSE-Symbol: MANU) (-18,2%) sollten laut einer britischen Zeitung planen, den Verein von der Börse zu nehmen. Zuletzt habe ein Konsortium aus Katar an einer Übernahme gearbeitet. (06.09.2023/ac/a/m)