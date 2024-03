NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von Stifel:Mark Astrachan, Analyst von Stifel, stuft die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 735 USD auf 800 USD.Das Unternehmen habe Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, die ein EBIT im Rahmen des Konsensus enthalten hätten. In Bezug auf eine mögliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge habe das Unternehmen seine Erwartung "wenn, nicht wenn" wiederholt, obwohl die bisherige Untätigkeit darauf hindeute, dass es genügend Hebel habe, um das Geschäft voranzutreiben, was sich in wahrscheinlichen Anteilsgewinnen in den meisten Geschäftsbereichen des Unternehmens, Umsatzbeiträgen im niedrigen einstelligen Bereich durch Neueröffnungen von Geschäften und einer Ausweitung der Bruttomarge zeige. Der Analyst habe die EPS-Schätzungen des Unternehmens für GJ24 und GJ25 "leicht" angehoben und bevorzuge, bei Schwäche zuzukaufen.Mark Astrachan, Analyst von Stifel, bewertet die Costco Wholesale-Aktie weiterhin mit dem Rating mit "buy". (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:652,80 EUR -1,63% (11.03.2024, 17:57)