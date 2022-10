Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

480,00 EUR -0,45% (03.10.2022, 08:26)



NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

472,28 USD -1,40% (30.09.2022)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (03.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mitte der 1980er koste das populäre Hot Dog- und Soda-Menü von Costco 1,50 Dollar. Wegen der Inflation hätten viele befürchtet, dass der Preis angehoben werde. Das Management gebe jedoch Entwarnung. Und nicht nur der günstige Preis für das Menü könne überzeugen, sondern auch die jüngsten Quartalsergebnisse.Im vierten Quartal des abgeschlossenen Geschäftsjahres (28.08) habe der Einzelhändler 4,20 Dollar pro Aktie und damit etwa zwölf Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Der Umsatz habe um 15 Prozent auf 72,1 Milliarden Dollar zugelegt. Der Gewinn als auch der Umsatz hätten damit den Konsensschätzungen der Wall Street entsprochen.Darüber hinaus habe das Unternehmen laut jüngstem Quartalsbericht 800.000 neue Mitglieder hinzugewinnen können. Nur mit einer bezahlten Mitgliedschaft könnten Kunden bei Costco einkaufen.Analyst Rupesh Parikh von der Investmentbank Oppenheimer betone, dass eine zukünftige Anhebung der Mitgliedsbeiträge ein Katalysator für den Kurs der Aktie sein könnte. Eine Beitragserhöhung berücksichtige er jedoch nicht in seinem Buy-Rating. Parikh weise ein Kursziel von 550 Dollar aus.Nichtsdestotrotz sei die langfristige Story intakt und Costco könnte zu den wenigen Rezessionsgewinnern gehören.Kursrückgänge können daher zum Einstieg genutzt werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Über den Titan 20 Index des Aktionärs, welcher 20 Top-Unternehmen in einem Index vereine, sei Costco mit einer Gewichtung von etwa fünf Prozent vertreten. (Analyse vom 01.10.2022)