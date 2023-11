NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

580,85 USD +0,64% (20.11.2023, 21:59)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (20.11.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von Loop Capital:Loop Capital rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Costco Wholesale Corp. (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST), senkt aber das Kursziel.Das Management scheine mit dem 7%+MFI-Wachstum zufrieden zu sein, das es organisch durch neue Mitgliedschaften, verbesserte Mitgliedschaften und Rekorderneuerungsraten generiere, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Loop Capital betrachte Costco Wholesale als ein Kerninvestment unter den Konsum-Werten.Loop Capital hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Costco Wholesale-Aktie bestätigt und das Kursziel von 660 auf 630 USD reduziert. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:530,80 EUR +0,34% (20.11.2023, 22:26)