NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

725,57 USD -7,74% (08.03.2024, 21:59)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ 100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von Telsey Advisory Group:Die Analysten von Telsey Advisory Group stufen die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) unverändert mit "outperform" ein.Costco habe für das 2. Quartal ein starkes EPS-Wachstum gemeldet, das den Konsens übertroffen habe. Im zweiten Quartal sei das Unternehmen durch den gemeldeten Anstieg des Verkehrsaufkommens, das starke Wachstum der Erneuerungsgebühren, den Anstieg der Erneuerungsraten sowohl in den USA als auch in Kanada, das effektive Inflationsmanagement, das starke E-Commerce-Wachstum und die solide Ausweitung der Bruttomarge ermutigt worden. Telsey sei der Ansicht, dass Costco in dem gegenwärtig unsicheren Geschäftsumfeld weiterhin gute Arbeit geleistet habe.Die Analysten von Telsey Advisory Group stufen die Aktie von Costco Wholesale weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel sei von 785 auf 800 USD angehoben worden. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:655,00 EUR -1,30% (11.03.2024, 13:22)