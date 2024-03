NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ 100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von Truist:Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) nach dem Gewinnanstieg im zweiten Quartal weiterhin mit "buy" ein.Costco Wholesale generiere weiterhin das stabilste Verkehrswachstum im Big-Cap-Einzelhandel und die Verkäufe in vielen Ermessenskategorien würden beginnen sich zu beschleunigen, was darauf hindeute, dass die Verbraucher beginnen würden, sich finanziell sicherer zu fühlen, so Scot Ciccarelli in einer Research-Note an die Investoren. Truist füge hinzu, dass die nächste Erhöhung der Mitgliedsbeiträge "irgendwann kommen werde".Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Costco Wholesale unverändert mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 741 auf 815 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:655,00 EUR -1,30% (11.03.2024, 13:22)