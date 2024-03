NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

725,56 USD -7,64% (08.03.2024)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von Barclays:Seth Sigman, Analyst von Barclays, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) an.Der Analyst spreche von einem insgesamt starken Quartal, obwohl der Februar-Umsatz und die Bruttomarge nicht so gut gewesen seien und die Erwartungen hoch gewesen seien. Ein gesundes Verkehrs- und Mitgliederwachstum unterstütze die Aufwärtsrevisionen der Schätzungen von Barclay. Dennoch sei der Analyst der Ansicht, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt viel einpreise, und halte sie an der Seitenlinie.Seth Sigman, Analyst von Barclays, bewertet die Aktie von Costco Wholesale unverändert mit "equal weight". Das Kursziel werde von 614,00 auf 700,00 USD erhöht. (Analyse vom 10.03.2024)