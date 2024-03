NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Kelly Bania, Analystin von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) weiterhin mit "outperform" einCostcos Q2-Ergebnisse seien fundamental stark gewesen, unterstützt durch das Mitgliederwachstum und starke Erneuerungsraten, so Kelly Bania von BMO in einer Research Note. Die negative Reaktion der Aktie am Freitag spiegele wahrscheinlich die Enttäuschung über die ausbleibende Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wider, obwohl BMO nach wie vor der Meinung sei, dass Costcos vorteilhaftes Geschäftsmodell, die Konsistenz der Ergebnisse und die Umsetzung einen Premium-Multiplikator verdienen würden.Kelly Bania, Analystin von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Costco unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 770 auf 800 USD. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:653,80 EUR -1,48% (11.03.2024, 15:36)