NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

725,56 USD -7,64% (08.03.2024)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Costco Wholesale Corp. (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) an.Die Aktie habe das letzte Jahr outperformt und sei auch im Jahr 2024 bisher ein Outperformer gewesen, was eine hohe Messlatte darstelle, die wahrscheinlich zu dem kleinen Ausverkauf nach den Q2-Ergebnissen beigetragen habe. Die Nichterwähnung einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge könnte ebenfalls als negativer "Katalysator" angesehen werden, obwohl eine Beschleunigung der Bruttomargengewinne im Kerngeschäft und starke E-Commerce-Umsätze für das Quartal positiv gewesen seien.Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. stufen die Costco Wholesale-Aktie weiterhin mit "neutral" ein und erhöhen das Kursziel von 600,00 auf 680,00 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:658,10 EUR -0,83% (11.03.2024, 11:38)