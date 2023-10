NASDAQ-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:

549,99 USD -0,34% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Costco Wholesale-Aktie:

US22160K1051



WKN Costco Wholesale-Aktie:

888351



Ticker-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

CTO



NASDAQ-Symbol Costco Wholesale-Aktie:

COST



Kurzprofil Costco Wholesale Corporation:



Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) ist eine US-amerikanische Großhandelskette mit Hauptsitz in Issaquah bei Seattle, Bundesstaat Washington. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 und im NASDAQ-100 gelistet. (26.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Costco Wholesale-Aktie dürfte zu den Krisen-Profiteuren gehören - AktienanalyseCostco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) dürfte zu den Krisen-Profiteuren gehören, sollten sich die Warnungen vor sich verändernden Konsumgewohnheiten der Verbraucher im Zuge der anhaltend hohen Inflation bewahrheiten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die US-Großhandelskette locke mit ihren Massenwaren zu günstigen Preisen immer mehr Kunden an. Zum Ende des Schlussviertels im Geschäftsjahr 2022/23 habe das Unternehmen einen Anstieg bei den bezahlten Teilnehmern um knapp acht Prozent verzeichnet, die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen hätten sich sogar um 13,7 auf 1,51 Mrd. Dollar erhöht - um bei Costco einkaufen zu können, bedürfe es einer Mitgliedschaft. Der Umsatz habe im vierten Quartal per Ende August um 9.5 Prozent auf 78.9 Mrd. Dollar zugenommen, die durchschnittliche Schätzung der Analysten habe sich nur auf 77,9 Mrd. Dollar belaufen. Aufgrund einer besseren Produktbeschaffung sowie einer strengeren Bestandskontrolle sei es Costco gelungen, den Gewinn pro Aktie überproportional zum Umsatz, um 15,7 Prozent auf 4,86 Dollar, zu steigern. Damit seien die Analystenerwartungen von 4,79 Dollar klar übertroffen worden.Der Konzern möchte noch mehr Kunden für sich gewinnen und habe kürzlich etwas Besonderes ins Schaufenster gestellt: Gold. Die erste Edelmetall-Offerte sei ein derart großer Erfolg gewesen, dass die Stücke sogar habe begrenzt werden müssen. Kein Wunder, dass die Costco Wholesale-Aktie drauf und dran sei, ein neues Rekordhoch zu markieren. Noch aber ist es nicht so weit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2023)Börsenplätze Costco Wholesale-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Costco Wholesale-Aktie:517,00 EUR -0,67% (26.10.2023, 12:48)