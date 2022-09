- Protokolle, die die Luna/Terra-Blockchain nach ihrem Zusammenbruch verlassen hätten, würden ebenfalls in die Kette migrieren. Man solle daran denken, dass Luna dank des Anchor-Protokolls, durch das Kapital in das Projekt geflossen sei, auch zweistellige Renditen von Investoren garantiert habe, die auf der Suche nach stabilen Renditen in einem verlustreichen Kryptowährungsmarkt gewesen seien.



- Aufgrund der Popularität des Cosmos-Ökosystems wachse auch der Wert von ATOM, da neue De-Fi-Protokolle und dezentrale Anwendungen innerhalb des Sicherheitssystems der Blockchain zusammenarbeiten würden. Das Inter-Blockchain Information Protocol (IBC) schaffe eine Art Internet zwischen allen Projekten, ermögliche die Übertragung und den Austausch von Kryptowährung und die Zusammenarbeit zwischen Protokollen, was sich letztendlich in Volumenwachstum niederschlage.



- Laut Staking Rewards seien derzeit bis zu 66,75% des verfügbaren Angebots an Cosmos (dem nativen ATOM-Token) gestaket. Die Belohnung durch das Staking betrage 17,75% pro Jahr. Darüber hinaus werde erwartet, dass die Blockchain so genanntes Liquid Staking auslöse, das, sobald es im Ökosystem verfügbar sei, wahrscheinlich Kaufdruck auf den Token ausüben und seine Bewertung erhöhen werde, worauf die Anleger zählen würden.



- Einige der Cosmos-Ökosystemprojekte (einschließlich COMDEX) würden planen, ihre eigene Stablecoin (CMST) zu erstellen. Es sei wahrscheinlich, dass gestakte (d.h. gesperrte) Vermögenswerte auf der Plattform eine 1-Dollar-Anbindung an Stablecoins unterstützen würden.



- Man solle daran denken, dass Staking eine Form sei, das eigene Token-Vermögen dem Blockchain-Protokoll anzuvertrauen, das durch sie Transaktionen auf der Blockchain validiere. Dies sei die Form, in der Ethereum derzeit arbeite, dank seiner Umstellung auf Proof of Stake.



Der Fall von Luna habe jedoch darauf hingedeutet, dass jedes fortschrittliche System systemische Fehler und Schwachstellen aufweisen könne, und nach der alten Regel "kein kostenloses Mittagessen" könnten die Belohnungen sinken, wenn die Popularität von Blockchain abnehme. In ähnlicher Weise könnte eine Bedrohung für das Ökosystem die Schaffung eines Stablecoin-Spreads ohne jegliche physische Dollardeckung sein.



Cosmos im Chart: Der Preis der Kryptowährung sei seit den Tiefstständen im Juni um 300% in der Nähe von 5 USD pro Token gestiegen. Die Bullen seien jedoch an der 200-Tage-Linie, die bei 15,50 USD liege, auf erheblichen Widerstand gestoßen. Der RSI, der bei 59 Punkten nach Süden tendiere, sehe ebenfalls besorgniserregend aus, obwohl es sich lohne, darauf hinzuweisen, dass der RSI seit vielen Wochen auf hohen Niveaus sei und weiterhin Kapital in die Kryptowährung fließe. (Quelle: xStation 5)



Bitcoin im Chart: Dem Preis von Bitcoin würden im Gegensatz zum oben beschriebenen Cosmos immer noch mehr als 10.000 USD an Bewertung fehlen, um über die 200-Tage-Linie zu steigen. Gleichzeitig falle der SMA200 bisher mit dem 23,6%-Retracement zusammen, was darauf hindeuten könnte, dass dies das erste Schlüsselniveau sein werde, das die Bullen wiedererlangen möchten. Auf dem Chart könne man sehen, dass der Boden unter 19.000 USD zweimal durchbrochen worden sei und die Nachfrage es geschafft habe, die Rückgänge zweimal zu stoppen. Seit dem Ethereum-Merge habe man jedoch eine erneute Abschwächung der Stimmung erlebt. Wenn es den Verkäufern gelinge, Bitcoin wieder unter 19.000 USD zu drücken, könnte dies ein Vorbote dafür werden, dass die Kryptowährung nach Tiefs unterhalb der Juni-Tiefs suchen werde. Solange die Bullen das Schlüsselniveau verteidigen würden, könnte eine Formation, die einem doppelten Boden ähnle, eine Erholung und die Erschöpfung der Verkäufe ankündigen. (Quelle: xStation 5) (16.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis der Cosmos-Kryptowährung liegt trotz der sich verschlechternden Stimmung in Bezug auf digitale Vermögenswerte immer noch in der Nähe der Hochs von vor einer Woche, so die Experten von XTB.Der Token, ähnlich dem berüchtigten Luna-Projekt, locke Investoren mit hohen Renditen aus passiven Investitionen in Blockchain, dem sogenannten Staking:- Der erfolgreiche Zusammenschluss von Ethereum habe nicht zu einem Anstieg des Wertes der Kryptowährung geführt. Digitale Vermögenswerte würden mit Rückgängen auf die Aussicht auf steigende Zinsen in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld reagieren.- Cosmos liege immer noch fast 10% über den Bewertungen vom 14. September. Der Preis sei bereits einmal von der 200-Tage-Linie abgeprallt, was einen Abwärtstrend markiere. Die Blockchain verfüge über ein AUM im Wert von mehr als 60 Milliarden US-Dollar an digitalen Assets und Interoperabilität, was bisher ein Problem für viele Legacy-Projekte wie Ethereum gewesen sei.- Im September habe das Kryptowährungsanalyseunternehmen und Protokollanbieter Delphi Digital die Cosmos-Blockchain als den Ort identifiziert, an dem neue Kryptowährungsprojekte erstellt werden könnten.