(4) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vorangegangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten dieses Unternehmens betreffend, federführend oder mitführend beteiligt.



(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

0,835 EUR -4,02% (07.11.2022, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

0,87 EUR 0,00% (04.11.2022, 17:36)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

CORE



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (07.11.2022/ac/a/nw)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) weiterhin zu kaufen.In den ersten sechs Monaten 2022 weise die Coreo AG eine weitestgehend im Rahmen der Erwartungen der Analysten der GBC AG liegende Ertragsentwicklung auf. Dies gelte insbesondere für die Mieterträge, die um 45,9% auf 2,82 Mio. Euro (VJ: 1,93 Mio. Euro) signifikant gesteigert worden seien. In erster Linie reflektiere dieser Anstieg den mit den im Vorjahr erfolgten Zukäufen zusammenhängenden Ausbau des Objektbestandes. Im Juli 2021 seien zwei Produktionsstandorte sowie der Verwaltungssitz eines börsengelisteten deutschen Automobilzulieferers erworben worden, woraus sich jährliche Mieterträge in Höhe von 0,70 Mio. Euro ergeben würden. Darüber hinaus habe die Coreo AG im September 2021 eine Logistikimmobilie in Delmenhorst erworben, die jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 0,50 Mio. Euro beisteuere.Ebenfalls hätten die Analysten der GBC AG bereits mit einem Rückgang des Veräußerungsergebnisses gerechnet. Nachdem die Coreo AG im Geschäftsjahr 2021 insgesamt umfangreiche Veräußerungen getätigt habe, seien in der abgelaufenen Berichtsperiode Veräußerungen von Immobilien aus dem Mannheimer und Göttinger Portfolio in einem geringen Umfang getätigt worden. Da die Veräußerungserlöse auf Buchwert-Niveau erfolgt seien, habe das Verkaufsergebnis bei 0,00 Mio. Euro gelegen (VJ: 0,31 Mio. Euro). Im Vorfeld der Veräußerungen seien die Buchwerte der Objekte des Mannheimer Portfolios, welches nun vollständig veräußert worden sei, an den niedrigen Verkaufspreis angepasst und eine entsprechende Wertreduktion in Höhe von -0,53 Mio. Euro (VJ: 0,40 Mio. Euro) ergebniswirksam erfasst worden.Das fehlende Veräußerungsergebnis sowie das deutlich unter dem Vorjahr liegende Bewertungsergebnis seien hauptverantwortlich gewesen für den Rückgang des EBIT auf -0,61 Mio. Euro (VJ: 0,50 Mio. Euro). Ebenfalls zum EBIT-Rückgang habe der auf 3,04 Mio. Euro (VJ: 2,64 Mio. Euro) erfolgte operative Kostenanstieg beigetragen, welcher insbesondere in Verbindung mit der im Mai 2022 durchgeführten Kapitalerhöhung stehe.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Coreo-Management die bisherige Guidance bestätigt, wonach auf Gesamtjahresbasis Mieterträge in Höhe von 3,8 Mio. Euro erwirtschaftet werden sollten. Die mit dem Geschäftsbericht ausgegebene Guidance, wonach bis zum Jahresende ein Anstieg des Portfoliovolumens auf deutlich über 100 Mio. Euro erfolgen solle, sei im Rahmen der Halbjahresberichterstattung nicht thematisiert worden. Bislang habe das von der Gesellschaft kommunizierte per 31.12.2022 angestrebte Objektvolumen von über 100 Mio. Euro den Zugang des größten Immobilienportfolios der Unternehmenshistorie berücksichtigt. Im Juli 2021 habe die Coreo AG über den beabsichtigten Erwerb eines Porftolios mit einem Gesamtobjektbestand von 1.341 Wohnungen und 15 Gewerbeeinheiten berichtet. Es sei nach Erachten der Analysten der GBC AG davon auszugehen, dass der Zugang des Portfolios nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr erfolgen werde.Mit Blick auf das Niveau der Mieterlöse dürfte die Guidance, nachdem bereits im ersten Halbjahr Bruttomieteinnahmen in Höhe von 2,82 Mio.Euro (Nettokaltmiete: 2,23 Mio. Euro) erzielt worden seien, gut zu erreichen sein. Für das zweite Halbjahr 2022 würden die Analysten der GBC AG keine nennenswerten Verkaufsaktivitäten unterstellen und damit von einem ausgeglichenen Verkaufsergebnis ausgehen. Beim Bewertungsergebnis hingegen, welches im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der Bewertungsanpassung des veräußerten Mannheimer Portfolios bei -0,53 Mio. Euro gelegen habe, würden die Analysten der GBC AG von einer deutlichen Verbesserung ausgehen. Dies vor dem Hintergrund von erfolgten Objektübergaben an neue Mieter und umgesetzten Mieterhöhungen.Im Rahmen ihres angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 1,85 Euro (bisher: 2,15 Euro) ermittelt. Einerseits habe die Reduktion der Prognosen zur Minderung des Kursziels geführt. Zudem habe die Anhebung des WACC, als Folge des höheren risikolosen Zinssatzes, ebenfalls einen kurszielmindernden Effekt gehabt.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt aber weiterhin das Rating "kaufen" für die Aktie von Coreo. (Analyse vom 04.11.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: