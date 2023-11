Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 1,00 Euro (bisher: 1,30 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei ausschließlich eine Folge der erfolgten Prognoseanpassung.



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Aktie. (Analyse vom 17.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (17.11.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE).In den ersten sechs Monaten 2023 habe die Coreo AG die Mieterlöse auf 3,17 Mio. Euro (VJ: 2,82 Mio. Euro) steigern können. Da sowohl im Geschäftsjahr 2022 als auch im laufenden Geschäftsjahr 2023 keine Objektzugänge erfolgt seien, sei die Steigerung der Bruttomieteinnahmen um 12,7% auf gleicher Objektbasis erzielt worden. Durchgeführte Portfoliooptimierungen, wie beispielsweise die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 erfolgte Objektübergabe in Kiel oder der Abschluss eines langfristigen Mietvertrages mit der Stadt Wetzlar, hätten die Umsatzbasis erhöht, wovon die Coreo AG im ersten Halbjahr 2023 profitiert habe.Darüber hinaus seien bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Leerstände abgebaut und vereinzelt Mieterhöhungen durchgesetzt worden. Ein Teil der Steigerung der Bruttomieten hänge aber auch mit dem derzeit marktbedingten Anstieg der Nebenkosten zusammen, womit die Betriebskostenvorauszahlungen deutlich um 44,1% auf 0,84 Mio. Euro (VJ: 0,59 Mio. Euro) angehoben worden seien.Das Ertragsbild der Coreo AG setze sich in den ersten sechs Monaten, wie auch im Vergleichszeitraum des Vorjahres, ausschließlich aus Mieteinnahmen zusammen. Durch den Verkauf von Objekten aus dem Mannheimer und Göttinger Portfolio seien im ersten Halbjahr 2023 zwar in geringem Umfang Veräußerungserlöse in Höhe von 0,52 Mio. Euro erzielt worden, diesen stehe jedoch ein Buchwertabgang in gleicher Höhe gegenüber, sodass das Veräußerungsergebnis ausgeglichen sei. Bei diesen Transaktionen seien bereits in den Vorperioden die Buchwerte auf den im Vorfeld bekannten Veräußerungspreis angepasst worden, sodass die erzielten Verluste vorweggenommen worden seien.Gemäß dieser Vorgehensweise sei für die nach dem Stichtag 30.06.2023 erfolgte Veräußerung der 119 Wohneinheiten des Objekten Hagenweg in Göttingen eine ergebniswirksame Buchwertanpassung in Höhe von 0,61 Mio. Euro vorweggenommen worden. In dieser Höhe liege der Buchverlust dieser Transaktion, der schon in den Halbjahreszahlen 2023 berücksichtigt sei.Auch das Ergebnis nach Steuern sei mit -1,75 Mio. Euro (VJ: -1,96 Mio. Euro) erwartungsgemäß negativ ausgefallen. Die Finanzaufwendungen hätten mit 1,48 Mio. Euro (VJ: 1,48 Mio. Euro) auf Vorjahresniveau gelegen. Da keine neuen Investitionen getätigt worden seien, hätten sich die Finanzverbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig auf 70,40 Mio. Euro erhöht (30.06.22: 67,86 Mio. Euro). Mögliche Zinssteigerungseffekte würden sich aufgrund der überwiegend langfristigen Fälligkeitsstruktur dabei in Grenzen halten.Gegenüber der bisherigen Prognose würden die Analysten die erwarteten Mieterlöse auf 6,12 Mio. Euro (bisher: 6,53 Mio. Euro) stärker anpassen. Diese Anpassung hänge primär mit der Verzögerung beim Ankauf des Portfolios Hagen/Rostock, wofür der Kaufpreis (Gesamtinvestitionsvolumen: 2,5 Mio. Euro) bereits entrichten worden sei. Bislang hätten sie mit dem Objektzugang im zweiten Halbjahr 2023 gerechnet. Nach aktuellem Stand werde der Objektzugang aber erst im kommenden Geschäftsjahr erfolgen.Zudem sei im kommenden Geschäftsjahr 2024 der Übergang des so genannten Spree-Ost-Portfolios geplant, für den seit 2021 eine Ankaufsvereinbarung vorliege. Dieses Portfolio umfasse 1.341 Wohnungen und 15 Gewerbeeinheiten und würde, als größter Erwerb der Coreo-Historie, einen erheblichen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Gesellschaft haben.Aus Vorsichtsgründen hätten die Analysten den Erwerbszeitpunkt auf das zweite Halbjahr 2024 (bisher: erstes Halbjahr 2024) verschoben und würden daher auch die erwarteten Mieterlöse für 2024 auf 8,22 Mio. Euro (bisher: 9,56 Mio. Euro) reduzieren. Dieser Effekt spiele für das Geschäftsjahr 2025 keine Rolle, die in diesem Geschäftsjahr erwarteten, niedrigeren erwarteten Mieterlöse in Höhe von 12,15 Mio. Euro (bisher: 12,36 Mio. Euro) seien ausschließlich eine Folge der "Hagenweg"-Veräußerung.