Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (14.07.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: CORE) weiterhin zu kaufen.Im Geschäftsjahr 2022 habe der Fokus der Coreo AG auf dem aktiven Asset-Management des bestehenden Portfolios gelegen, wohingegen erstmals seit Beginn der immobilienbezogenen Geschäftstätigkeit keine neuen Investitionen getätigt worden seien. Insbesondere die Verzögerung des seit 2021 geplanten Erwerbs des großen Spree-Ost-Portfolios sei hierfür verantwortlich gewesen. Insofern habe der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit auf umfangreiche Sanierungen und Umbaumaßnahmen bei bestehenden Objekten in Kiel, Wetzlar oder Bruchsal gelegen.Dennoch sei bei den Bruttomieterlösen eine deutliche Steigerung auf 5,97 Mio. EUR (VJ: 4,35 Mio. EUR), insbesondere aufgrund des erstmaligen ganzjährigen Einbezugs von in 2021 erworbenen Objekten, erreicht worden. Darüber hinaus seien beim bestehenden Portfolio Mietsteigerungen erzielt sowie Leerstände bei den sanierten Objekten zurückgeführt worden. Auf der anderen Seite hätten sich die Veräußerungserlöse auf 2,89 Mio. EUR (VJ: 10,32 Mio. EUR) reduziert. Diese würden in erster Linie die vollständige Veräußerung des Mannheimer Portfolios sowie einiger Objekte des Göttinger Portfolios enthalten. Daher hätten die Gesamterträge mit 10,38 Mio. EUR (VJ: 16,53 Mio. EUR) unterhalb des Vorjahres, allerdings, aufgrund höherer als von den Analysten erwarteter Veräußerungserlöse, oberhalb ihrer Erwartungen (GBC-Prognose: 7,99 Mio. EUR) gelegen.Die rückläufige Ertragsentwicklung finde sich auch im EBIT-Rückgang auf 0,98 Mio. EUR (VJ: 2,84 Mio. EUR) wieder. Dieser sei aufgrund höherer Instandhaltungsmaßnahmen niedriger als von den Analysten erwartet ausgefallen (GBC-Prognose EBIT: 2,63 Mio. EUR). Ausgehend hiervon sei die Coreo AG erneut nicht in der Lage gewesen, auf Ebene des Nachsteuerergebnisses, den Break-Even zu erreichen. Derzeit verfüge die Gesellschaft über ein noch zu niedriges Niveau an Mieterlösen, welches zwar die operativen Aufwendungen decke, jedoch noch nicht mehr zur Deckung des Finanzaufwandes ausreiche.Unter der Annahme des erwarteten Zugangs dieser Portfolios sowie nach Berücksichtigung weiterer Investitionen in den kommenden Geschäftsjahren dürften die Mieterlöse, als dann wichtigste Ertragsgröße, sukzessive auf 6,53 Mio. EUR (2023e), 9,56 Mio. EUR (2024e) und 12,36 Mio. EUR (2025e) zulegen. Diese sollten ab dem kommenden Geschäftsjahr erstmalig das notwendige Niveau erreichen, um auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses in den Break-Even-Bereich zu kommen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 1,30 EUR (bisher: 1,85 EUR) ermittelt. Gegenüber ihrer bisherigen Bewertung hätten die Analysten eine deutliche Prognoseanpassung vorgenommen. Einerseits würden sie mit einem langsameren Aufbau der Portfolios rechnen. Andererseits würden die Mieterlöse eine höhere Bedeutung einnehmen als in den bisherigen Prognosen der Analysten. Dies gehe im Vergleich zum Handelsgeschäft zwar mit niedrigeren Umsätzen einher, gleichzeitig dürfte dann eine höhere Rentabilität vorliegen. Auch die Gewichtung der Kapitalkosten verschiebe sich in Richtung Fremdkapital, was zu einer Minderung der Kapitalkosten geführt habe.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben für die Coreo-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.07.2023)