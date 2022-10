Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Core Scientific Inc.:



Core Scientific, Inc. (ehemals Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp.) (ISIN: US21873J1088, WKN: A3DC6Z, Ticker-Symbol: 7ZD0, NASDAQ-Symbol: CORZ) ist ein Betreiber von zweckbestimmten Anlagen für die Prägung digitaler Vermögenswerte und ein Anbieter von Blockchain-Infrastruktur, Softwarelösungen und Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt eine Blockchain-Infrastruktur in Nordamerika, die seine Anlagen und Portfolio-Anwendungen für die gehostete Prägung digitaler Vermögenswerte und die Selbstprägung nutzt. Es mint digitale Vermögenswerte auf eigene Rechnung und bietet Hosting-Services für andere große Miner. In seinen vier voll funktionsfähigen Rechenzentren in Georgia, Kentucky, North Carolina und North Dakota schürft es Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerte für Hosting-Kunden von Dritten und auf eigene Rechnung. Die Segmente des Unternehmens umfassen Hosting und Equipment Sales und Mining. Das Segment Hosting und Geräteverkauf umfasst in erster Linie die Blockchain-Infrastruktur, das Hosting-Geschäft für Dritte und den Geräteverkauf. Das Segment Mining umfasst den Abbau von digitalen Vermögenswerten auf eigene Rechnung. (27.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Core Scientific-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Core Scientific Inc. (ISIN: US21873J1088, WKN: A3DC6Z, Ticker-Symbol: 7ZD0, NASDAQ-Symbol: CORZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Krypto-Mining-Firma Core Scientific, einem der größten Bitcoin-Miner der Welt, drohe die Insolvenz. Bereits zum Jahresende könnte das Geld ausgehen. Das gehe aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Kurs der Aktie breche daraufhin zum Handelsstart an der Wall Street um rund 70 Prozent ein.Schuld an der Misere seien die anhaltenden Kursverluste des Bitcoins, steigende Energiekosten und wachsender Konkurrenzdruck, die sich negativ auf die operative Performance und die Liquidität auswirken würden, habe Core Scientific am Donnerstag mitgeteilt. Zudem stecke das Unternehmen in einem Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Pleite des Krypto-Projekts Celsius.Das Unternehmen habe bereits im Juli eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 100 Millionen Dollar angekündigt. Zudem sei in den vergangenen Wochen ein Großteil der Bitcoin-Bestände verkauft worden: Habe Core Scientific zum 30. September noch 1.051 Bitcoins mit einem Gesamtwert von rund 21 Millionen Dollar in der Bilanz stehen gehabt, seien es bei Veröffentlichung des Statements nur noch 24 Bitcoins gewesen, die zu aktuellen Kursen von rund 20.700 Dollar nicht einmal mehr eine halbe Million wert seien.Besonders bitter: Der Cash-Bestand des Unternehmens sei trotzdem weiter geschrumpft - von 29,5 Millionen Dollar Ende September auf nun 26,6 Millionen Dollar. Vor diesem Hintergrund habe das Management massive Kostensenkungen in Aussicht gestellt und die Gläubiger vorgewarnt, dass im Oktober und November fällige Zahlungen nicht geleistet werden könnten.Der Aktienkurs von Core Scientific breche nach der Hiobsbotschaft am Donnerstag im US-Handel um rund 70 Prozent ein. Ausgehend von ihrem Allzeithoch im November 2021 bei 14,98 Dollar, habe sie inzwischen mehr als 98 Prozent an Wert verloren.Die zwischenzeitliche Comeback-Spekulation des "Aktionär" wurde durch den Sturz unter die 90-Cent-Marke bereits zu Wochenbeginn ausgestoppt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Core Scientific-Aktie. (Analyse vom 27.10.2022)