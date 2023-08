Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Automobilzulieferers Continental springe am Montagnachmittag mit einem Plus von rund sechs Prozent an die DAX-Spitze. Dabei beflügele das Papier ein Bericht des manager magazin. Laut mit der Sache vertrauten Personen plane der Konzern, einige Geschäftsfelder abzuspalten und sich auf alte Stärken zu konzentrieren.Aktuell sei der Konzern in die drei Geschäftsfelder Automotive, Tires und Contitech aufgegliedert. Automotive sei hierbei für das elektroniklastige Zulieferergeschäft und Contitech für die Produktion von Schläuchen, Riemen und Dichtungssystemen zuständig.Insbesondere der Bereich Automotive habe lange Zeit als Hoffnungsträger bei Conti gegolten, allerdings hätten die Ergebnisse zu wünschen übrig gelassen. So habe der Sektor 2022 zwar einen Umsatz von 18,3 Milliarden Euro und damit am meisten im ganzen Konzern erwirtschaftet. Das Ergebnis sei mit einem Minus von rund einer Milliarde allerdings enttäuschend ausgefallen. Daher sei geplant, diesen Geschäftszweig weiter aufzuspalten, zu verkaufen oder in Allianzen mit anderen Unternehmen einzubringen. Zudem solle der Autoteil von Contitech zum Verkauf gestellt werden, so das manager magazin.Bei Anlegern komme der Plan ebenfalls gut an. Charttechnisch habe sich die Aktie mit dem Kurssprung von der 200-Tage-Linie (65,72 Euro) lösen können und kämpfe nun mit der 50-Tage-Linie bei 69,70 Euro. In diesem Bereich liege auch ein weiterer horizontaler Widerstand, den es zu überwinden gelte. Ein Ausbruch über 70 Euro käme daher einem starken Kaufsignal gleich. Da Continental auch bewertungstechnisch günstig ist (KGV 24e: 7,4; KUV 24: 0,3), können Anleger in diesem Fall bei der Aktie wieder zugreifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link