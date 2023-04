unter folgendem Link.



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (05.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das Papier des Hannoveraner Automobilzulieferers habe am Dienstag im Xetra-Handel rund 0,8% verloren. Seit Jahresbeginn stehe allerdings immer noch ein Plus von mehr als 15% zu Buche. Dennoch sei die Continental-Aktie nach wie vor nicht teuer, wie ein Blick auf die Peer-Group-Bewertung zeige.Neben der nach wie vor günstigen Bewertung spreche auch das Chartbild für die Continental-Aktie. Gelinge dem Papier ein nachhaltiger Sprung über den GD50 bei 68,53 Euro, liefere die Aktie ein frisches Kaufsignal. Im Anschluss hätte sie Luft bis zum März-Hoch bei 79,24 Euro. Die Continental-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)